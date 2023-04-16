عين تموشنت: إصابة 13 طالب وطالبة بالإقامة الجامعية للاناث بتسمم غذائي

أصيب 13 طالبا جامعيا بتسمم غدائي اليوم في افطار جماعي على مستوى الاقامة الجامعية للاناث بولاية عين تموشنت.

وحسب مصادر النهار أونلاين الطلبة المصابون الذكور والإناث افطروا جميعا في افطار جماعي نظم امس بالاقامة الجامعية للاناث. فيما لاتزال التحقيقات مستمرة لمعرفة الاسباب الحقيقية للتسمم

وأضافت ذات المصادر ان المصابون غادروا جلهم مصلحة استعجالات احمد مدغري في حالة مستقرة بعد تلقيهم للرعاية الطبية اللازمة.