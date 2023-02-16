عين تموشنت: إصابة 5 أشخاص في انهيار مدخل مصنع القفازات الطبية

تدخلت عناصر الحماية المدنية لولاية عين تموشنت من أجل إجلاء 5 أشخاص تعرضو لإصابات متفاوتوة الخطورة على أثر انهيار لمدخل مصنع للقفازات الطبية بالمنطقة الصناعية لعين تموشنت.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن العمال بنائين تتراوح أعمارهم ما بين 27 سنة و 47 سنة. كانوا في عملية تهيئة مدخل المصنع من على علو 6 أمتار قبل أن يتعرضوا السقوط على إثر هذا الإنهيار. ليتم نقلهم إلى الاستعجالات الطبية بمستشفى أحمد مدغري بعاصمة الولاية عين تموشنت لتلقي الاسعافات الطبية اللازمة.