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عين تموشنت: إصابة 5 أشخاص في انهيار مدخل مصنع القفازات الطبية

بقلم كمال بوعزة
عين تموشنت: إصابة 5 أشخاص في انهيار مدخل مصنع القفازات الطبية
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تدخلت عناصر الحماية المدنية لولاية عين تموشنت من أجل إجلاء 5 أشخاص تعرضو لإصابات متفاوتوة الخطورة على أثر انهيار لمدخل مصنع للقفازات الطبية بالمنطقة الصناعية لعين تموشنت.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن العمال بنائين تتراوح أعمارهم ما بين 27 سنة و 47 سنة. كانوا في عملية تهيئة مدخل المصنع من على علو 6 أمتار قبل أن يتعرضوا السقوط على إثر هذا الإنهيار. ليتم نقلهم إلى الاستعجالات الطبية بمستشفى أحمد مدغري بعاصمة الولاية عين تموشنت لتلقي الاسعافات الطبية اللازمة.

رابط دائم : https://nhar.tv/3HiNV
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