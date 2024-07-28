عين تموشنت.. إعادة التشغيل الكامل لمحطة تحلية مياه البحر شط الهلال

أعلنت الشركة الجزائرية للطاقة فرع سونطراك، في بيان لها، أنه قد تم إعادة التشغيل الكامل لمحطة تحلية مياه البحر شط الهلال بني صاف ولاية عين تيموشنت. وذلك بعد تعرضها لحريق على مستوى غرفة الخلايا الكهربائية, قبل حوالي أسبوعين, أدى إلى توقفها تماما.

وأوضحت الشركة الجزائرية للطاقة في بيانها أن المحطة عادت للعمل بشكل طبيعي وبكامل قدرتها الإنتاجية المقدرة ب 200 ألف متر مكعب يوميا, وذلك في “ظرف قياسي”.

كما تعمل الشركة جاهدة و بلا هوادة على السير الحسن لجميع محطات تحلية مياه البحر في الجزائر ضمانا للخدمة العمومية بدون انقطاع وتعزيزا للأمن الماني في الجزائر. يضيف المصدر نفسه.

وتجدر الإشارة أن هذه المحطة قد تعرضت لحريق مس غرفة الخلايا الكهربائية يوم 16-07-2024 أدى إلى توقفها تماما، لتعود بعدها وخلال 48 ساعة بشكل جزئي لمزاولة نشاطها بسعة إنتاجية بقدرة 100 ألف متر مكعب في اليوم.

و ذلك على اثر كل التدابير التي اتخذتها خلية الأزمة التي وقف عليها الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للطاقة فرع المجمع المشرفة على محطات تحلية مياه البحر في الجزائر شخصيا من موقع الحادث.

زد إلى ذلك القرارات الحاسمة و السريعة التي تم اتخاذها من طرف الرئيس المدير العام لمجمع سونطراك لتسخير كل إمكانيات المجمع لتوفير الأجهزة اللازمة و الدعم التقني واللوجستي لاعادة تشغيلها.

وقد تم تسخير فريق متكامل من مختلف فروع المجمع لذلك : شركة الصيانة بارزيو SOMIZ الشركة الجزائرية للأشغال البترولية الكبرى GTP نشاط سونطراك للفصل و التمييع LQS الشركة الجزائرية للطاقة AEC عبر محطات كهرماء KAHRAMA كنين HONAINE, مقطع MAGTAA و محطة BWC عملت بدون توقف منذ اليوم الأول إلى غاية إعادة الوضع لطبيعته.