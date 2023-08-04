عين تموشنت: إنتشال جثة غريق بشاطئ رشقون1

انتشل أعوان الحماية المدنية مساء أمس الخميس بعين تموشنت. جثة غريق تم العثور عليها تطفو على سطح البحر بشاطئ رشقون 1 الواقع ببلدية بني صاف.

وحسب مصالح الحماية المدنية لعين تموشنت فقد تمت عملية انتشال الغريق بعد مشاهدة أعوان مركز الحراسة بذات الشاطئ لجثة تطفو على سطح الماء. حيث سارع أعوان الحماية المدنية لإخراج الجثة وتحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة العمومية الاستشفائية ببني صاف.

وفيما لم تحدد بعد هوية الضحية، ترجح مصالح الحماية المدنية أن الجثة تكون قد جلبتها التيارات البحرية من موقع آخر خارج شاطئ رشقون واحد. خاصة وأن البحر كان في حالة هيجان واضطراب حيث كانت الراية الحمراء مرفوعة بذات الشاطئ.