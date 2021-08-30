عين تموشنت.. إنتشال جثة غريق من شاطئ غير محروس

تمكنت عناصر فرقة الغطس التابعة لوحدة الحماية المدنية لبني صاف بولاية عين تموشنت من انتشال جثة غريق يبلغ من العمر 21 سنة.

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وتم انتشال جثة الضحية، من منطقة غير محروسة بمحاذاة شاطئ ساسل بولاية عين تموشنت.

وينحدر الغريق، من بلدية عين الاربعاء بولاية عين تموشنت، حيث تم تحويله من طرف عناصر الحماية المدنية .الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى أحمد مدغري بعاصمة الولاية

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