عين تموشنت: إنتشال جثة غريق وإنقاذ آخر بشاطئ تارقة
بقلم كمال بوعزة
تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية عين تموشنت من أجل إنقاذ شخص وانتشال جثة غريق بشاطئ تارقة.
وتدخلت ذات المصالح على الساعة 09 سا 20 د من أجل انتشال غريق متوفي. و إنقاذ آخر بمنطقة صخرية مسماة لابوانت “شاطئ ممنوع السباحة”، ببلدية تارقة دائرة المالح. أين تم إنقاذ شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر19 سنة تم إسعافه و نقله الى المستشفى. أما ضحية المتوفى تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث.
وسخرت مصالح الحماية المدنية لهذه العملية، 04 غطاسين و 04 حراس موسمين، زورق مطاطي، وسيارة إسعاف.
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