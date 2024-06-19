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عين تموشنت: إنتشال جثة غريق وإنقاذ آخر بشاطئ تارقة

بقلم كمال بوعزة
عين تموشنت: إنتشال جثة غريق وإنقاذ آخر بشاطئ تارقة
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تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية عين تموشنت من أجل إنقاذ شخص وانتشال جثة غريق بشاطئ تارقة.

وتدخلت ذات المصالح على الساعة 09 سا 20 د من أجل انتشال غريق متوفي. و إنقاذ آخر بمنطقة صخرية مسماة لابوانت “شاطئ ممنوع السباحة”، ببلدية تارقة دائرة المالح. أين تم إنقاذ شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر19 سنة تم إسعافه و نقله الى المستشفى. أما ضحية المتوفى تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث.

وسخرت مصالح الحماية المدنية لهذه العملية، 04 غطاسين و 04 حراس موسمين، زورق مطاطي، وسيارة إسعاف.

رابط دائم : https://nhar.tv/4Fq89
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