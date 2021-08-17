عين تموشنت: إنتشال جثة مجهولة الهوية بشاطئ رشقون 1

تمكنت مصالح الحماية المدنية لوحدة ميناء بني صاف من انتشال جثة مجهولة الهوية. بشاطئ رشقون 1 ببني صاف بولاية عين تموشنت.

وقالت مصادر “للنهار”، أنه قد عثر على الجثة وهي تطفو فوق سطح البحر، لتتدخل ذات الوحدات من أجل انتشالها وتحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى بني صاف. وعمر المعني يرجح أن يكون في الستينات من عمره. إذ تشير المعطيات أن الجثة التي تم العثور عليها حديثة الوفاة غير أن الأسباب تبقى مجهولة. في وقت فتحت فيه مصالح الدر الوطني تحقيقاتها لمعرفة هوية صاحب الجثة وأسباب وفاتها.