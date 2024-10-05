عين تموشنت.. إنتشال جثتين لحراقة وإنقاذ آخر بشاطئ بوزجار

تدخلت وحدة القطاع بوزجار للحماية المدنية بعين تموشنت، مدعمة بالوحدة الرئيسية وفرقة الغطاسين صبيحة اليوم بعد تلقي نداء من مصالح الدرك الوطني ببوزجار عن عملية هجرة غير شرعية عبر البحر.

وتم التدخل بالمنطقة المسماة فراش الغربي التابعة إقليميا لبلدية المساعيد دائرة العامرية.

وعند الوصول إلى عين المكان رفقة مصالح الدرك الوطني وحراس السواحل، تم العثور على شخصين من جنس ذكر متوفيين بين الصخور على الشاطىء مجهولي الهوية وشخص ثالث مصاب بصدمة.

الضحية المصاب يبلغ من العمر 37 سنة من بلدية عين الأربعاء في ولاية عين تموشنت.

هذا وقد تم نقل المتوفين إلى مصلحة حفظ الجتث بمستشفى العامرية فيما فتحت مصالح الدرك تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادث.