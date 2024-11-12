عين تموشنت.. إندلاع حريق بصهريج غاز

إندلع حريق صباح اليوم الثلاثاء، على مستوى صهريج الغاز “gpl” بمحطة متعددة الخدمات بقرية عين الأربعاء في عين تموشنت.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، خلف الحادث إصابة شخص، وهو عامل بمحطة الوقود.

ويتعلق الأمر بشاب يبلغ من العمر 31 سنة، حيث أصيب بحروق من الدرجة الأولى.

هذا وتم إسعاف الضحية ونقله إلى المستشفى المحلي، كما تم إخماد الحريق، ولا تزال عملية التبريد والحراسة متواصلة.

فيما سخرت مصالح الحماية المدنية لهذه العملية، سياراتي إسعاف، و5 شاحنات إطفاء.