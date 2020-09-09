عين تموشنت: إنطلاق استقبال طالبات الإقامة الجامعية 2000 سرير

شرعت مصالح الإقامة الجامعية 2000 سرير إناث بعين تموشنت، اليوم الأربعاء، في استقبال الطالبات المعنيات بالمبيت تحت اشراف مديرة الاقامة.

وتم استقبال الطالبات طبقا لتوصيات مدير الخدمات الجامعية، حرصا منهم على تطبيق تعليمات وقـائية الخاصة بالبروتوكول الصحي الموصى به.

وقد اتخدت مديرية الخدمات الجامعية كافة الاحتياطات اللازمة لاستقبال الطلبة في احسن الظروف عبر الاقامات الجامعية على مستوى الوطن.

وتم في هذا الصدد اتخاد قرار بتخصيص غرف فردية لكل طالب تفاديا لانتقال العدوى، مع تقديم الوجبات محمولة.

كما كشفت عن تخصيص 50 بالمئة من المقاعد لنقل الطلبة بالنسبة للنقل الجامعي، مع اجبارية التعقيم في كل دورية.

ويأتي هذا في اطار تطبيق البروتوكول الرامي لعودة الطلبة للدراسة بصفة تدريجية، والوقاية من انتشار فيروس كورونا.