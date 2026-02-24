عين تموشنت.. إنقاذ سفينة صيد على متنها 8 صيادين من الغرق

تدخلت فرقة الغطس تابعة للوحدة البحرية بني صاف على متن قارب إنقاذ نصف صلب رفقة حراس السواحل. بعد تلقي نداء استغاثة من سفينة صيد السمك الأبيض.

وكان على متن السفينة التي أطلقت نداء استغاثة حوالي الساعة 22:36 سا، 8 صيادين معرضة للغرق بالقرب من جزيرة رشقون جراء تعرضها لتسربات للمياه. حيث تمكنت الفرقة المتدخلة من إنقاذ السفينة وطاقمها باستعمال المضخات واخراجها إلى الميناء بدون خسائر.

