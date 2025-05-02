عين تموشنت.. إنقاذ قارب صيد من الغرق ببني صاف

تدخلت فرقة من الغطاسين تابعة للوحدة البحرية بني صاف، منتصف نهار اليوم الجمعة، على متن 2 قوارب نصف صلبة للانقاذ، برفقة حراس السواحل، لأجل إنقاذ قارب صيد من الغرق.

وتمت العملية، بعد تلقي ذات المصالح، نداء عن تعرض قارب صيد (spadonier). طوله 12 م للغرق على مسافة حوالي 12 كلم من ميناء بني صاف في عرض البحر على متنه ستة صيادين.

حيث تمكنت النجدات المتدخلة من الوصول إلى القارب وانقاذ 6 صيادين من القارب وإخراجه نحو الشاطىء في ظروف جيدة. علما ان حالة البحر تشهد اضطرابا شديدا على طول الساحل التموشنتي خلال الساعات الأخيرة.