عين تموشنت: إنقاذ 4 أفراد من عائلة واحدة من الاختناق بالغاز

تعرضت عشية يوم الجمعة في حدود الساعة التاسعة عائلة متكونة من 4 أفراد إلى الاختناق بالغاز.

وذلك بسبب استنشاقهم غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء.

لتسجل إسعافات المركز المتقدم رقم 1 للحماية المدنية بعين تموشنت تدخلها من اجل حادث اختناق بحي 1000 مسكن بعاصمة الولاية.

فيما تمثل الحادث في تعرض الأب البالغ من العمر 65 سنة و أبنائه الثلاثة للاختناق بغاز أحادي الكربون داخل البيت.

في حين تم تقديم الإسعافات الأولية لهم في عين المكان قبل تحويلهم إلى استعجالات احمد مدغري بعين تموشنت.