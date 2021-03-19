عين تموشنت: إنقاذ 4 أفراد من عائلة واحدة من الاختناق بالغاز

أخبار الجزائر
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عين تموشنت: إنقاذ 4 أفراد من عائلة واحدة من الاختناق بالغاز
بقلم كمال بوعزة عبيد

تعرضت عشية يوم الجمعة في حدود الساعة التاسعة عائلة متكونة من 4 أفراد إلى الاختناق بالغاز.

وذلك بسبب استنشاقهم غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء.

لتسجل إسعافات المركز المتقدم رقم 1 للحماية المدنية بعين تموشنت  تدخلها من اجل حادث اختناق بحي 1000 مسكن بعاصمة الولاية.

فيما تمثل الحادث في تعرض الأب البالغ من العمر 65 سنة و أبنائه الثلاثة للاختناق بغاز أحادي الكربون داخل البيت.

في حين تم تقديم الإسعافات الأولية لهم في عين المكان قبل تحويلهم إلى استعجالات احمد مدغري بعين تموشنت.


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