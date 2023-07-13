عين تموشنت: إنقاذ 8 أشخاص من الغرق كانوا على متن قارب تقليدي

تدخلت عناصر الحماية المدنية لولاية عين تموشنت صبيحة اليوم من أجل إنقاذ 8 أشخاص ينحدرون من ولاية سيدي بلعباس.

الأشخاص الذين تم إنقاذهم كانوا على متن قارب نزهة ‘pidalo’ بدون سترة و طوق نجاة بمنطقة خارج الحراسة الشاطئية بشاطئ ساسل. أين تم انقاذ غريق منهم يبلغ من العمر 15 سنة في حالة خطر حقيقي بعد انزلاقه و سقوطه من القارب. حيث تم اخراجه من عرض البحر و هو في حالة فقدان للوعي. ليتم تقديم الاسعافات الأولية و نقله على متن سيارة إسعاف الى شاطئ ساسل.