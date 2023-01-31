عين تموشنت: إيداع أربعة أشخاص الحبس تورطوا في تنظيم رحلات “الحرقة”

تمكنت عناصر الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية عين تموشنت، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة مختصة نشاطها عابر للحدود. إختصت في تهريب المهاجرين، حيث تنشط الشبكة في الجهة الغربية للوطن.

العملية أسفرت عن توقيف أربعة أشخاص من بينهم شخص مطلوب من طرف العدالة. حيث جاءت العملية اثر معلومات تحصلت عليها المصلحة تفيد بوجود شبكة إجرامية منظمة مختصة في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية عن طريق الإبحار السري باتجاه السواحل الأوروبية تنشط انطلاقا من سواحل عين تموشنت.

التحريات الميدانية لفوج البحث و التحري للمصلحة الولائية للشرطة القضائية مكنت من تحديد هوية أفراد الشبكة و مكان تواجدهم. و بموجب اذونات بالتفتيش صادرة عن وكيل الجمهورية لدى محكمة العامرين تم تفتيش مساكنهم. كما كانت النتائج إيجابية بحجز لدى احد المشتبه فيهم 4 سترات النجدة. بالإضافة كذلك إلى 4 دلاء خاصة بتعبئة البنزين و طوق النجدة الخاص بالسفن، فأس لرسو القارب و 3 عدادات خاصة بقارب من نوع “ياماها”، 30 قرص للدواء خاص بالغثيان و وثائق إدارية خاصة بالسفن و قوارب النزهة.

كما تم حجز مبلغ مالي بالعملة الوطنية قدره176500 دينار جزائري مع توقيف 4 أشخاص تورطوا في القضية. و الذين تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة العامرية أين صدر في حقهم أمر إيداع.

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