عين تموشنت: إيداع حفيد جمال ولد عباس الحبس المؤقت

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة عين تموشنت عشية اليوم، إيداع حفيد السيناتور والوزير السابق جمال ولد عباس.

ويتعلق الأمر بالمسمى جمال ولد احمد ولد عباس، وذلك عقب توقيفه من طرف المصالح الأمنية عشية الأربعاء المنصرم من طرف

المصالح الأمنية خلال أحداث الاحتجاجات التي شهدتها عاصمة الولاية، بعد إضرام شاب النار في نفسه.

حيث تم توقيف المعني بعد بثه فيديو مباشر للأحداث التي شهدتها المدينة الجديدة، وتمثلت التهم الموجهة لحفيد جمال ولد عباس

في تكوين جمعية أشرار، التجمهر غير المسلح والتحريض على العنف وكذا إهانة هيئات نظامية وتهم أخرى.