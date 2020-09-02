عين تموشنت: احتراق 15 هكتار من غابة ساسل وعملية الإخماد متواصلة

أتى حريق شب بغابة ساسل، بالمكان المسمى حاسي، بشلاوة سبيعات، على 15 هكتارا من الصنوبر الحلبي والادغال، لحد الآن.

وتواصل مصالح الحماية المدنية ممثلة في الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالعامرية، مدعمة بوحدة قطاع حاسي الغلة في إخماد الحريق.

كما تدعمت ذات الوحدات، بوحدة قطاع بوزجار، وفرقة الرتل المتنقل للوحدة الرئيسية ومصالح الغابات لمواصلة اخماد الحريق الذي شب أمس.

للتذكير، سخرت المديرية العامة للحماية المدنية إمكانيات معتبرة خلال موسم الاصطياف الحالي في مجال مكافحة حرائق الغابات التي سجلت مؤخرا.

وجندت الحماية 65 رتلا متنقلا، لمكافحة حرائق الغابات تتكون من 300 عون بمختلف الرتب و650 شاحنة اطفاء و65 سيارة اسعاف

كما جندت 505 وحدة تدخل، 4 طائرات مروحية، 1250 شاحنة اطفاء و570 سيارة اسعاف، و 15.662 عون من جميع الرتب.