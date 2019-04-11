عين تموشنت.. استرجاع مركبتين بوثائق مزورة وتوقيف شخص في بني صاف

إسترجعت مصالح أمن بني صاف بعين تموشنت، مركبتين بوثائق مزورة وتوقيف شخص بتهمة التزوير وإستعمال المزور في المحررات الإدارية.

وحسبما أفاده بيان لذات المصالح، فإن العملية بعد استغلال معلومات أولية تفيد بوجود مركبة مشبوهة.

وبعد توقيفها ومراقبة وثائقها تبين أن مالكها إشتراها من بلدية حمام بوحجر وملفها القاعدي الاصلي صادر عن إحدى بلديات وهران.

وبالموازاة مع هذه التحريات، أُكتشفت مركبة ثانية مشكوك في أمرها وبعد تحويل البطاقتين الرماديتين للمركبتين إلى المخبر الجهوي للشرطة لوهران.

وذلك من أجل الخبرة ثبت أن البطاقتين مزورتين وغير صادرتين عن ذات البلدية الواقعة بولاية وهران، استنادا لذات المصدر.

وأفضى التحقيق المعمق بخصوص القضية إلى تحديد هوية المشتبه فيه الذي ينشط ضمن شبكة مختصة في التهريب الدولي للمركبات.

حيث تعتمد في نشاطه على شراء مركبات تعود ملكيتها لرعايا أجانب ويقوم بتحويل هذه السيارات إلى ولايات أخرى.

لبيعها مع إدخالها في قاعدة البيانات بعد إستخراج بطاقات رمادية وهمية خاصة بهذه المركبات. وفقا لنفس المصدر.