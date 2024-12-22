عين تموشنت .. اسعاف 6 نساء تعرضن للغثيان بحمام عمومي

تدخلت اسعافات الوحدة الثانوية حمام بوحجر من أجل اسعاف 06 نساء تتراوح أعمارهن من 20 الى 60 سنة، تعرضن للشعور بغثيان داخل حمام عمومي ببلدية حمام بوحجر. حيث قدمت لهن الاسعافات الاولية واجلائهن إلى مصلحة الاستعجالات أين وصفت حالتهن عادية.

بعد المعاينة من طرف مصالح الحماية المدنية تبين أن صاحبة الحمام قامت بأشغال تهيئة للحمام دون ترخيص بقص أنابيب تصريف الغازات المحترقة لجهاز التسخين chaudière وتركها تنبعث مباشرة نحوى قاعة الاستحمام مما يشكل خطر على الأشخاص” حسبما افاد به بيان للحماية المدنية.