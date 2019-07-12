عين تموشنت.. اكتشاف حقل للخوخ تسقى بالمياه القذرة في المساعيد

إكتشفت مصالح الدرك الوطني التابعة للفرقة الإقليمية لبوزجار في عين تموشنت حقلا فلاحيا يتم سقيه بالمياه القذرة.

الحقل يتربع على مساحة هكتارين بقرية البارودي في بلدية المساعيد.

وأبرزت التحريات الأولية للدرك الوطني أن شخصين اثنين يشتبه في تورطهما في عملية سقي هذا الموقع الفلاحي الذي يتوفر على أشجار للخوخ بالمياه القذرة. حيث تم إبلاغ وكيل الجمهورية لدى محكمة العامرية بالواقعة ،اين أمر بحجز محركين اثنين مستعملان في ذات العملية.

وتم إعلام المصالح الفلاحية للتدخل وإتخاذ التدابير الوقائية اللازمة وإجراء التحاليل المخبرية لهذه المياه المستعملة في السقي.