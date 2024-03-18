عين تموشنت: الأمن يحجز 9000 قرص مهلوس ويوقف 7 أشخاص

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية عين تموشنت. و في عمليات متفرقة من الإطاحة بشبكات إجرامية منظمة مختصة في الإتجار بالمخدرات. و المؤثرات العقلية تنشط بإقليم ولاية عين تموشنت.

العمليات التي قامت بها عناصر المصلحة و التي جاءت بعد العمل الإستعلاماتي الجيد لأفواج البحث و التحري و التحريات الميدانية. أسفرت عن حجز قرابة 9000 قرص مهلوس من مختلف الأنواع ، 104 غرام من المخدرات (كيف معالج)، و توقيف سبعة (07) أشخاص تورطو في القضية. إضافة ثلاثة (03) مركبات سياحية كانت تستغل من طرف أفراد الشبكات الإجرامية في نقل السموم .

المشتبه فيهم بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية. تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.