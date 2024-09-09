عين تموشنت: الإطاحة بأخطر عصابة أحياء تزرع الرعب في نفوس المواطنين

تمكنت عناصر الأمن الحضري الخامس بأمن ولاية عين تموشنت من وضع حد لعصابة أحياء متكونة من سبع أشخاص. من بينهم شخص محل بحث من العدالة. تورطوا في عدة شجارات و اعتداءات باستعمال مختلف الأسلحة البيضاء و الكلاب المدربة بأحد أحياء مدينة عين تموشنت. محاولين فرض منطق السيطرة و الترهيب لخلق جو انعدام الأمن مع ترويج المخدرات و المؤثرات العقلية.

و بعد استغلال المعلومات و تفعيل عنصر البحث و التحري، تم تحديد هويتهم و توقيفهم. و بموجب إذن بالتفتيش صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تموشنت، تم تفتيش السكن المحتمين فيه. أين تم حجز و ضبط أسلحة بيضاء من مختلف الأنواع و الأحجام و كلبين معدين للهجوم. استعملت في الاعتداء على أفراد القوة العمومية أثناء توقيفهم. بالإضافة كذلك إلى كمية من المؤثرات العقلية مقدرة بـ 62 قرص من بريقابالين، 13 قرصا من مخدرات صلبة من علامة إكستازي و كمية من المشروبات الكحولية.

و بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية المعمول بها، تم تقديم أفراد الشبكة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تموشنت. عن قضية إنشاء و تنظيم و تولي القيادة في عصابة أحياء لخلق جو انعدام الأمن في وسط الأحياء السكنية. لغرض فرض السيطرة عليها من خلال الترهيب. تعريض حياة و أمن الغير للخطر. الإنخراط و المشاركة في عصابة أحياء مع العلم بغرضها، إخفاء عمدا عضو من أعضاء عصابة أحياء محل بحث من السلطات. بالإضافة كذلك إلى استعمال كلاب مدربة و معدة للهجوم، الحيازة بطريقة غير مشروعة مخدرات صلبة “اكساتزي” و مؤثرات عقلية لغرض المتاجرة.