عين تموشنت: الإطاحة بأربعة أشخاص نشروا مضامين مخلة بالحياء عبر “الفايسبوك”
تمكنت عناصر فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية عين تموشنت من الإطاحة بأربعة أشخاص.
وتورط الأاشخاص في قضية التحريض على الفسق و فساد الأخلاق مع نشر مضامين مخلة بالحياء و الإغراء العلني من بينهم شخصين. يملكان صفحتي فايسبوك و مجموعة مفتوحة للجمهور عبر الفضاء السيبراني. يروجان من خلالها لصور و فيديوهات مخلة بالحياء مع التوسط لأشخاص من كلا الجنسين قصد حجز مواعيد من أجل ممارسة الرذيلة.
التحريات التقنية و بالتنسيق مع النيابة المختصة اقليميا مكنت من تحديد مسيري و منشئي هاته الصفحات و المجموعات. يتعلق الأمر بالمدعو “ج.خ” البالغ من العمر 24 سنة. و المدعو”ج.ع” ذو 31 سنة.
كما تمكنت الفرقة من تحديد أيضا هوية باقي أفراد الشبكة و توقيفهما و اللذان يتوسطان لممارسة الرذيلة عبر مواقع التواصل الإجتماعي يتعلق الأمر بالمدعو”ب.ف” البالغ من العمر 39 سنة و المدعو “إ. ب” 37 سنة
المشتبه فيهم بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تموشنت ، أين صدر في حقهم امر ايداع.