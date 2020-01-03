فككت عناصر أمن دائرة العامرية لأمن ولاية عين تموشنت، خلال هذا الأسبوع، شبكة تمتهن السرقة من داخل المنازل والبيوت.

وحسبما أفاد به بيان لأمن الولاية، فإنّ الأمر يتعلق بعصابة تتكون من 5 أفراد، أوقفوا في حالة تلبس.

أين شاركوا في عملية سرقة لمنزل تعود ملكيته لأحد المغتربين المقيمين بفرنسا.

حيثيات القضية، جاءت على إثر مكالمة هاتفية وردت عبر خط النجدة 17 لأمن دائرة العامرية مفادها سماع ضجيج داخل مسكن شاغر.

وعلى الفور تنقلت عناصر المصلحة إلى ذات المسكن، حيث تم تطويق المكان وتوقيف ثلاثة أشخاص في حالة تلبس.

حيثُ كانوا مختبئين على سطح المنزل وبحوزتهم بعض الأغراض المسرووقة، مع إسترجاع آلة كسر قفل الباب “نازع المسامير”.

ويتعلق الأمر بكل من المدعو “ب،ي”23 سنة، والمدعو “أ،أ” 21 سنة، وكذا المدعو “ب،ب” 22 سنة.

كما تم تحديد هوية شخصين اثنين أخرين شاركا في العملية من خلال التخطيط ونقل منفدي العملية بواسطة مركبة.

وقد توقيفهما في نفس اليوم، ويتعلق الأمر بالمدعو “ب،أ” والمدعو “أ،م”.

هذا وقد تم تقديم الأطراف أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة العامرية، والذي أحال الملف على قاضي التحقيق.

الذي أمر يايداع كل من المدعو “ب،أ”، المدعو “إ،أ” والمدعو “ب،ي” الحبس المؤقت، في حين إستفاد المدعو “ب،ل” من الوضع تحت الرقابة القضائية.