عين تموشنت: الإطاحة بشبكة إجرامية تنصب على ضحاياها عبر “الفايسبوك”

تمكنت فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية عين تموشنت بحر هذا الأسبوع. من الإطاحة بشبكة إجرامية تتكون من أربع أشخاص تقوم بالنصب على الأشخاص عبر الفايسبوك.

وتعود وقائع القضية بعد تلقى شكاوي راح ضحيتها عشر أشخاص ينحدرون من مدينة عين تموشنت. وبعد التحقيقات التي قامت بها الفرقة تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، تبين أن المشتبه فيهم يعتمدون نفس المنهج والأسلوب الإجرام. حيث يقومون بفتح حسابات فايسبوكية بأرقام هاتفية تم الحصول عليها عن طريق وثائق إدارية خاصة بالغير. والتي يتم إستعمالها قصد تضليل الجهات المحققة والإفلات من المسؤولية الجزائية.

كما أنهم يستهدفون الضحايا الذي يعرضون أجهزة هواتف نقالة وألعاب إلكترونية للبيع على منصت Market-Place بموقع الفايسبوك. حيث يتواصلون معهم عبر تطبيق المسنجر ويبدون لهم رغبتهم في شراء الأجهزة، تم يطلبون تصوير رقم الحسابات البريدية الخاصة بهم وإرسالها على أساس أنهم سيقومون بتحويل مبلغ الشراء في الحساب الجاري. ومن تم يقومون بتزوير وصول عملية التحويل بمعلومات تخص الضحية و كذا المبلغ المتفق عليه.

وبعدها يستدرجون ضحاياهم إلى غاية الفترة المسائية، وبعد الساعة 17:00 مساءا يخطرونهم بأن عملية التحويل قد تمت، حتى لا يتسنى لهم الإلتحاق بمراكز البريد للتأكد من صحة عملية التحويل. و في الأخير يرسلون لهم سائقي سيارة الأجرة لتوصيل لهم الأجهزة المستهدفة. أين يضربون موعد مع هذا الأخير خلال الفترة الليلة بعين تموشنت، ويتم إستدراجه إلى أماكن مظلمة. لكي لا يتمكن من التعرف على ملامحهم الفيزيولوجية، و بمجرد استلامهم للأجهزة يقومون بحذف و توقيف جميع الوسائل المعلوماتية و الحسابات المستعملة في الجرم.

يستعملون حسابات مزوّرة للتواصل مع الضحايا

كما يقومون بنفس العملية مع الضحايا الأخرين و لكن بمعطيات مغايرة، عليه بعد الدراسة الدقيقة للطريقة المستعملة في عملية النصب و تحديد جميع المعطيات التي يتم استعمالها، من خلال العمل التقني لعناصر الفرقة، تم تحديد هوية المشتبه فيهم، مع وضع خطة عمل محكمة، على إثرها تم توقيف أحد المشتبه فيهم يتعلق الأمر بالمدعو ” م ع ح “، بعد أن تم تمديد الإختصاص إلى ولايتين مجاورتين.

كما تم تفتيش عدة مساكن لباقي المشتبه فيهم الذين ظلوا في حالة فرار، حيث أنه بعد تحقيق مع المشتبه فيه الموقوف إعترف بالتهمة المنسوبة له و أكد صحة المعلومات و نتائج المتواصل إليها من طرف فوج التحري، كما أنه بعد تفتيش الهاتف النقال الخاص به تم العثور على المعطيات المعتاد إستعمالها في عمليات النصب، و عليه بعد استفاء جميع الإجراءات القانونية، تم إنجاز ملف إجراء قضائي، لأجل قضية النصــب عـلى الجمهور عبر شبكة الأنترنت، إنتحال هوية الغير فـي ظروف أدت أو قد تؤدي إلى قيد حكم في صحيفة السوابق العدلية، إنتحال صفة. بالإضافة كذلك إلى التزوير و إستعمال المزوّر في محررات مصرفية والمشاركة.

بموجبه تم تقديم الموقوف السالف الذكر أمام النيابة. أين تم إحالة ملف القضية على قاضي التحقيق الذي أصدر في حق السالف الذكر أمر إيداع بالمؤسسة العقابية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور