عين تموشنت: الإطاحة بشبكة تروّج الأقراص المهلوسة بوصفات طبية مزوّرة

تمكنت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن ولاية عين تموشنت خلال الأسبوع المنصرم. من تفكيك شبكة إجرامية منظمة تنشط في الإتجار غير المشروع بالمخدرات و توقيف 04 أشخاص.

تم تنفيد العملية بعد تحريات ميدانية مكثفة من طرف محققو ذات الفرقة، استنادا إلى معلومات وردت مفادها قيام بعض الأشخاص بنقل كمية من الأقراص المهلوسة. من مختلف الأنواع و ترويجها وسط الشباب بإقليم الاختصاص.

ليتم وضع خطة أمنية محكمة أين أسفرت العملية عن توقيف المشتبه فيهم داخل مركبة. و بعد تفتيشهم تم ضبط 2240 قرص مهلوس و 05 قارورات لسائل محلول مؤثر عقلي. 08 خراطيش نارية و أختام بلاستيكية مزورة و وصفات طبية مزوّرة.

تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بني صاف بعد إستيفاء كافة الإجراءات القانونية المعمول بها.

