عين تموشنت: الإطاحة بشبكة لسرقة المنازل واسترجاع ممتلكات بقيمة مليار سنتيم

تمكنت عناصر أمن دائرة بني صاف بأمن ولاية عين تموشنت، من الإطاحة بجمعية أشرار مختصة في سرقة المنازل. أين تم توقيف ثلاثة أشخاص تورطو في القضية تتراوح أعمارهم مابين 21 و 34 سنة ، مع إسترجاع المسروقات.

العملية جاءت بعد فتح تحقيق من قبل الضبطية القضائية من قبل المصلحة بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا. وبعد تكثيف البحث و التحري، تم تحديد هوية المشتبه فيهم و توقيفهم في ظرف قياسي و البالغ عددهم شخصين.

كما تم إسترجاع المسروقات المتمثلة في 761 غرام من المجوهرات بقيمة مالية قدرها 12942100 دج . ملبغ مالي من العملة الأجنبية قدره 65 أورو. ملبغ مالي من العملة الأجنبية قدره 05 دولار أمريكي. بالإضافة كذلك إلى ملبغ مالي من العملة الأجنبية قدره 01 دولار ماليزي. و- ملبغ مالي من العملة الوطنية قدره 180 مليون سنتيم و 9050 دج. ناهيك عن هاتفين نقالين.

وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية تم تقديمهم امام وكيل الجمهورية لدى محكمة بني صاف. عن قضية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية السرقة مع توفر ظرفي الليل و التعدد . السرقة بالتسلق من داخل منزل و إخفاء أشياء مسروقة.