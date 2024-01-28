عين تموشنت: الإطاحة بشبكة لسرقة محركات قوارب النزهة “للحرقة”

تمكنت عناصر أمن دائرة العامرية بأمن ولاية عين تموشنت بحر هذا الأسبوع من الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة مختصة إجرامية منظمة مختصة في سرقة محركات قوارب النزهة. من أجل الإعداد للهجرة غير الشرعية عن طريق الإبحار السري نحو السواحل الإسبانية تنشط في إقليم الإختصاص.

أسفرت العملية عن توقيف شخصين و حجز معدات مسروقة و المستعملة في عمليات الإبحار السري. ممثلة في محرك قارب نزهة من نوع ياماها قوة 40 حصان؛ محرك قارب نزهة من نوع ياماها قوة 30 حصان و محرك قارب نزهة من نوع ياماها قوة 25 حصان. بالإضافة إلى 08 أغطية لمحركات قوارب النزهة. كما تم حجز 48,9 غرام من المخدرات كيف معالج و 34 كبسولة المؤثر العقلي بريقابلين

09 اقراص مهلوسة من نوع إكستازي. إضافة الى مبلغ مالي من العملة الوطنية 46800دج من عائدات النشاط الآجرامي

المشتبه فيهما و بعد إستيفاء كافة الإجراءات القانونية، تم تقديمهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة العامرية.