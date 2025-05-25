عين تموشنت: الإطاحة بشبكة مختصة في الترويج للأقراص المهلوسة

تمكنت عناصر فرقة البحث و التدخل BRI بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية عين تموشنت بحر هذا الأسبوع، من توقيف شخصين مع حجز 1140 قرص مهلوس من نوع بريقابالين 300 مغ.

العملية والتي جاءت بناءً على معلومات تُفيد بوجود نشاط لشبكة إجرامية منظمة مختصة في الإتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية تنشط بمدينة عين تموشنت.

وبالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا وبعد تتبع وترصد تحركات المشتبه فيهم، تم توقيف شخصين من أفراد الشبكة في حالة تلبس. وبحوزتهما كمية من المؤثرات العقلية. قدرت بـ1140 قرص مهلوس من نوع بريقابالين 300 مغ. ومبلغا ماليا بالعملة الوطنية قدره 100000 دج من عائدات النشاط الإجرامي.

وبعد إستيفاء كافة الإجراءات القانونية المعمول بها، تم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تموشنت. عن قضية الحيازة والتخزين والمتاجرة بالمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة. والترويج عمدا بأي وسيلة كانت للمخدرات والمؤثرات العقلية.