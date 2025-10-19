عين تموشنت: الإطاحة بشبكة مختصة في ترويج الأقراص المهلوسة
تمكنت عناصر فرقة مكافحة الجرائم الكبرى بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بحر هذا الأسبوع. من تفكيك شبكة إجرامية منظمة مختصة في ترويج المؤثرات العقلية.
العملية مكنت من ضبط و حجز 1233 قرص مهلوس من مختلف الأنواع “بريقابالين-اكستازي” و قارورتين سائل مخدر. بالإضافة كذلك إلى مبلغ مالي من عائدات الترويج، وذلك إستنادا إلى معلومات مؤكدة تفيد بوجود نشاط لشبكة إجرامية تنشط باقليم الإختصاص ، تقوم بتخزين و ترويج و نقل السموم.
عملية البحث و التحري مكّنت من تحديد هوية أفراد الشبكة و مكان ممارسة نشاطه الإجرامي، ليتم مراقبتهم و ترصد تحركاتهم. حيث مكنت العملية التي قامت بها عناصر الفرقة من توقيف 04 أشخاص و حجز 1233 قرص مهلوس و مركبة سياحية كانت تستعمل في نقل السموم.
المشتبه فيهم بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.
