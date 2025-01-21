عين تموشنت.. الإطاحة بشبكة مختصة في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية

تمكن عناصر فرقة مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية من وضع حد لنشاط شبكات إجرامية منظمة، مختصة في التدبير والتحضير للخروج من التراب الوطني، عن طريق الإبحار السري تنشط في إقليم الاختصاص، أسفرت العملية عن توقيف خمسة أشخاص.

العملية مكنت من حجز: قارب نزهة؛ محرك من نوع “ياماها” قوة 25 حصاناً بخارياً؛ محرك من نوع “سايل” قوة 15 حصاناً بخارياً؛ ثلاثة دلاء بنزين مخصصة للقارب مزودة بمضخة سعة 25 لتراً، و دلاء سعة 30 لتراً. إضافة الى محدّد اتجاه السرعة GPS و سيارتين سياحيتين كانتا تستعملان كوسيلتي نقل.

بعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم أفراد الشبكة أمام النيابة المختصة إقليميا.