عين تموشنت: الإطاحة بشبكة وحجز 12600 قرص مهلوس

تمكنت عناصر فرقة مكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية عين تموشنت. من الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة مختصة في المتاجرة بالمؤثرات العقلية.

العملية جاءت على إثر معلومات وردت لذات الفرقة بوجود شبكة إجرامية مختصة في الإتجار المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة. تسعى لترويج هاته السموم وسط الشباب مستغلين موسم الإصطياف و توافد المواطنين من مختلف الولايات.

وإستغلالا للمعلومات تفيد بتمرير شحنة معتبرة من إحدى الولايات الحدودية للشرق الجزائري بإتجاه إلى ولاية عين تموشنت. حيث أسفرت العملية عن توقيف ثلاثة أشخاص و حجز 12600 قرص مهلوس من نوع بريقابالين 300 مغ. و مركبتين سياحيتين إحداهما مهيأة بمخزن سري.

المشتبه فيهم بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تموشنت.

