عين تموشنت: الإطاحة بعصابة حاولت سرقة مصنع الورق بحمام بوحجر

تمكنت عناصر أمن دائرة حمام بوحجر التابعة لأمن ولاية عين تموشنت من الإطاحة بجمعية أشرار مختصة في السرقة. أين أسفرت العملية عن توقيف ستة أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 19 و 30 سنة و استرجاع المسروقات.

قضية الحال جاءت بعد تلقي مصالح أمن الدائرة لمكالمة هاتفية على الرقم الأخضر. مفادها وجود أشخاص بمصنع الورق الكائن بمدينة حمام بوحجر وهم بصدد سرقة معداته. على الفور تنقل عناصر المصلحة إلى عين المكان. أين تمكن من توقيف أحد المشتبه فيه في حالة تلبس.

واستغلالا لهذا الأخير و رفع القرائن و الأدلة من مسرح الجريمة من طرف عناصر الشرطة العلمية و التقنية. مكن الضبطية القضائية من تحديد هوية شركائه والبالغ عددهم خمسة أشخاص. و توقيفهم و حجز مركبة نفعية تستعمل في نقل المعدات المسروقة.

وبالتنسيق الدائم والمستمر مع النيابة المختصة إقليميا، وبموجب إذن بالتفتيش صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة حمام بوحجر بعين تموشنت. مكن من حجز بعض السروقات والتي كانت بمسكن أحد المشتبه فيهم.

كما أن التحريات الميدانية للضبطية القضائية مكنت من تحديد مكان وجود باقي المسروقات و استرجاعها و التي كانت موجودة ببلدية مجاورة.

كما تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة حمام بوحجر، بتهمة تكوين جمعية أشرار لإعداد إرتكاب جناية السرقة بتوافر ظرف الليل. و التعدد باستحضار مركبة ذات محرك مع اخفاء أشياء مسروقة. أين صدر أمر بإيداع في حق كل من :المدعو “ب.ق” 22 سنة ، “ص.ح.ع” 19 سنة ، “ب.ط.ع” 21 سنة ،المدعو “ب.ع 18 سنة. فيما صدر أمر بالرقابة القضائية في حق شخصين اخرين.

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