عين تموشنت: الإطاحة بـ 12 “حراق” من بينهم مغربي

تمكن أفراد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بعين تموشنت و بناءا على معلومات مؤكدة و بالتنسيق مع حرس السواحل من توقيف 12 شخصا من بينهم أجنبي مغربي الجنسية.

وتتراوح أعمار الموقوفين ما بين 22 سنة و 47 سنة، من بينهم شخصين محل أمر بالقبض كانوا بصدد تنظيم عملية للهجرة غير الشرعية نحو الضفة الأخرى على مستوى الشاطئ الصخري بوزجار.

وقد أسفرت العملية عن حجز زورق مطاطي، مبلغ مالي بالعملة الأجنبية قدر بـ 950 أورو. مبلغ مالي بالعملة الوطنية قدر ب 15500 دينار جزاري. بالإضافة إلى 10 هواتف نقالة أين وجهت لهم جناية القيام بتدبير الخروج الغير المشروع من التراب الوطني عن طريق البحر. جنحة الخروج من التراب الوطني عبر منافذ غير مراكز العبور، جنحة دخول أجنبي إلى التراب الوطني. و بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم جميع الموقوفين أمام محكمة العامرية.