عين تموشنت: الإطاحة بـ 14 منظما لرحلات “الحرقة” بينهم متهم في قضية قتل

تمكنت عناصر الدرك الوطني بالكتيبة الاقليمية للدرك الوطني بالعامرية ولاية عين تموشنت. في قضايا متفرقة من توقيف 14 منظما ينشطون في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية عبر البحر.

العملية مكنت من توقيف مسبوقين قضائيا صادرة في حقهم أوامر بالقبض. كما مكنت العملية من توقيف أحد المنظمين المتهمين في قضية تتعلق بمحاولة القتل.

هذا و تمكنت ذات العناصر من حجز 4 قوارب صلبة و كذا 4 محركات من مختلف الأنواع و الأحجام و 8 صفائح بنزين، مبلغ مالي بالعملة الأجنبية قدر بـ 4528 اورو و مبلغ مالي بالعملة الوطنية مقدر بـ 348 ألف دينار جزائري.

حيث وجّهت للموقوفين جناية تهريب المهاجرين و جنحة مغادرة التراب الوطني عبر مراكز و منافذ غير مراكز العبور. بالإضافة كذلك إلى جنحة تعريض قاصر للخطر. و بعد استيفاء كافة الاجراءات القانونية تم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة.

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