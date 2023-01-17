عين تموشنت..الإطاحة بـ3 أشخاص تورطوا في النصب والإحتيال عن طريق الشعوذة

أوقفت عناصر فرقة حماية الشخاص الهشة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية عين تموشنت ، خلال هذا الأسبوع 3 أشخاص تورطو في قضية النصب والإحتيال عن طريق ممارسة طقوس الشعوذة.

وجاءت العملية اثر شكوى تقدمت بها أحد الضحايا بخصوص تعرضها للنصب و الإحتيال مع سلب مبلغ مالي معتبر وحلي من المعدن الأصفرمن طرف المدعو “ق.ش” البالغ من العمر 61 سنة.

ليتم فتح تحقيق في القضية من طرف المصلحة،وبعد تكثيف البحث والتحري تم تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه.

وبموجب ثلاث أدونات بالتفتيش صادرة عن وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تموشنت تم تفتيش ثلاثة مساكن خاصة بالمشتبه فيه.

أين كانت النتائج ايجابية بحجز باحدى المساكن على لوح خشبي به كتابات غير مفهومة ، قصاصات ورقية بها طلاسم وصور لأشخاص.

وبعد توجيه نداء للجمهور عبر وسائل الاعلام تقدم الى المصلحة عدة ضحايا من مختلف ولايات الوطن.

حيث خلصت تحقيقات الضبطية القضائية الى أن الضحايا تعرضوا للنصب والإحتيال عن طريق الشعودة من قبل المشتبه فيه من خلال سلبهم أموال معتبرة وحلي من المعدن الأصفر و سيارات مقابل قيامه برقيتهم و علاجهم من السحر.

ومواصلة للتحقيق تم تحديد هوية شركاء المشتبه فيه في عملية النصب والاحتيال توقيفهم و يتعلق الأمر بالمدعو “م.ج” البالغ من 6 52 سنة ، و المدعو “م.ع” البالغ من العمر 44 سنة.

المشتبه فيهم بعد تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تموشنت وصدر في حقهم أمر ايداع.