عين تموشنت.. الإطاحة بمجموعة إجرامية تحترف سرقة المنازل

تمكنت عناصر الفرقة الجنائية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن عين تموشنت، من الإطاحة بمجموعة إجرامية مكونة من 4 أشخاص.

وحسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، تحترف المجموعة الأجرامية، السرقة بالسطو على المنازل.

وتم خلال هذه العملية، حجز كمية معتبرة من المعدن الأصفر والأبيض، ومبلغ مالي يقدر بـ150 مليون و550 ألف سنتيم.

بالإضافة إلى 139 قرص مهلوس، ومعدات ولوازم كهرومنزلية.

وجاءت هذه العملية، في إطار محاربة الجريمة بشتى أشكالها في الوسط الحضري خاصة ما تعلق منها بحماية الأشخاص و ممتلكاتهم.