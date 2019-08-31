عين تموشنت: الإطاحة بمروّج المخدرات وسط المدينة

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بعين تموشنت من وضع حد لشخص يقوم بترويج المخدرات وسط الشباب وحجز حوالي 94 غمن المخدرات.

وخلال عملية التوقيف تم حجز أيضا ومبلغ مالي قدره 478000 دج و100 أورو من العملة الصعبة.

العملية جاءت استغلالا لمعلومات تفيد بنشاط مشبوه لأحد الأشخاص يقوم بترويج المخدرات في أحد أحياء مدينة عين تموشنت.

و على إثر ذلك باشرت ذات الفرقة التحريات التي مكنت من تحديد هويته والإطاحة به وتوقيفه.

حيث ضبط بحوزته على كمية من المخدرات قدر وزنها بـ 43 غ مخبأة داخل علبة سجائر ومبلغ مالي 5000 دج.

و يتعلق الأمر بالمدعو “ق-م 46 سنة” وبعد إجراء عملية التفتيش على مسكنه بموجب إذن بالتفتيش صادر عن محكمة عين تموشنت.

تم العثور و حجز كمية أخرى من المخدرات قدر وزنها بحوالي 51 غ من المخدرات، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره473000 دج و100 أورو من العملة الصعبة.

وتم تقديمه المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تموشنت.