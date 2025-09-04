عين تموشنت.. الإطاحة بمشعوذ 

تمكنت عناصر فرقة مكافحة الجرائم الكبرى بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية عين تموشنت، خلال الأسبوع المنصرم، من توقيف شخص يتخذ من السحر والشعوذة لممارسة أعماله مقابل الحصول على منافع مالية.

وتنفيذا لإذن بالتفتيش صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة حمام بوحجر، تم تفتيش مسكن المشتبه فيه، حيث تم ظبط وحجز أدوات ومعدات تستعمل في أعمال السحر والشعوذة، بالإضافة إلى مبالغ مالية من العائدات.

بعد إنجاز ملف قضائي ضده، واستيفاء كافة الإجراءات القانونية المعمول بها، تم تقديمه أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة حمام بوحجر.