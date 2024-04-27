عين تموشنت: البحث عن مفقود بالمنطقة الصخرية لاڨيتار

تدخلت مصالح الحماية المدنية، صباح اليوم السبت، في عملية البحث عن مفقود في البحر بولاية عين تموشنت.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، يتم البحث عن شخص مفقود في البحر بالمنطقة الصخرية لاڨيتار ببلدية لمسعيد ودائرة العامرية.

ويتعلق الأمر بشاب صياد هاوي ينحذر من بلدية حمام بوحجر يبلغ من العمر 47 سنة، كان رفقة زملائه بالمنطقة.

وتدخلت كل من الوحدة الثانوية العامرية ووحدة القطاع بوزجار والوحدة البحرية بني صاف من اجل عملية البحث عنه.

حيث تم متشيط المنطقة وما جاورها بحثا على الأرجل ثم تدخلت فرقة الغطس التابعة للوحدة البحرية بني صاف للبحث عنه في البحر. ولازالت العملية متواصلة.

وسخرت مصالح الحماية المدنية لهذه العملية 5 غطاسين، وسيارة إسعاف، وزورق نصف صلب.