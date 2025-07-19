عين تموشنت.. البحث عن مفقود بشاطئ الورود

تلقت عناصر الحماية المدنية لولاية عين تموشنت نداءا يفيد بوجود ثلاث أشخاص معرضون للغرق بالمنطقة الصخرية بالجهة الغربية الممنوعة للسباحة بشاطئ الورد التابع اقليميا الى بلدية سيدي بن عدة مع العلم ان البحر هائج.

اين توجهت فرقة حراس الشاطئ مباشرة من اجل انقاذهم ليتم إنقاذ شخصين تتراوح اعمارهم مابين 16الى18سنة اما الضحية الثالث فلازال مفقوذا وعملية البحث متواصلة عنه.

و حسب مصادر النهار فان المفقود يبلغ من العمر 18 سنة و ينحدر من بلدية الحساسنة دائرة حمام بوحجر.

اين تم دعم عملية البحث بستة غطاسين من الوحدة البحرية بني صاف من أجل البحث عنه