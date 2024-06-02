عين تموشنت.. البحث عن مفقود في البحر بشاطئ “لامرميت”

تدخلت مصالح الحماية المدنية، اليوم الأحد، من اجل البحث عن غريق مفقود بشاطئ “لامرميت” ببني صاف بولاية عين تموشنت.

وحسب بيان الحماية المدنية، فلقد تدخلت عناصرها على الساعة 17سا42د ممثلة في فرقة الغطس التابعة للوحدة البحرية بني صاف، من اجل البحث عن شاب يبلغ من العمر 19سنة بشاطئ لامرميت مع العلم ان حالة البحر كان هائجا.

وتوجهت الفرقة مباشرة للبحث عنه، وعند حلول الظلام توقفت عملية البحث لإنعدام الرؤية الى غاية إستئنافها يوم غد في الصباح الباكر.