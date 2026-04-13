عين تموشنت: البحر يلفظ جثة مجهولة الهوية بشاطئ تارقة

لفظت أمواج البحر، منتصف نهار اليوم الإثنين، جثة مجهولة الهوية بشاطئ تارقة بولاية عين تموشنت.

وحسب المعطيات الأولية، فقد تمّ العثور على الجثة بالشاطئ بعد أن لفظتها أمواج البحر المضطرب. حيث كان الضحية يرتدي بدلة سباحة، و تم العثور على الجثة في وضعية دون رأس.

وفور تلقيها البلاغ، تدخلت مصالح الحماية المدنية التي قامت بانتشال الجثة ونقلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى أحمد مدغري بعين تموشنت، بحضور عناصر الدرك الوطني وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة، من بينها التشريح الطبي وتحديد هوية الضحية.