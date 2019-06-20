عين تموشنت : التحقيق في مشاريع الجزائر البيضاء بعدد من البلديات تفتح شهية المنجل

تواصل الجهات الأمنية تحقيقاتها بخصوص ملفات الفساد التي نخرت عددا من المجالس الشعبية البلدية بولاية عين تموشنت.

حيث كشف تسيير مشاريع الجزائر البيضاء عبر كل من بلديات شنتوف وحمام بوحجر وبني صاف وعين تموشنت.

والتي يتم التحقيق فيها من طرف المصالح الامنية و القضائية عن جملة من التجاوزات التي طالت المال العام.

من خلال العبث في عمليات إسداءها لأسماء مستعارة غالبيتها يقف من وراءها منتخبون محليون خلال العهدتين السابقتين.

ووصل الأمر إلى ضخ مستحقات عدد من المشاريع لفائدة عدد من المقاولات دون تجسيدها على أرض الميدان.

ويتطلع مواطنوا ولاية عين تموشنت بشغف كبير للإطاحة بعدد من رؤوس الفساد بالولاية طامحين إلى وصول “المنجل” إلى الولاية.

التي شهدت خلال السنوات الأخيرة عبثا ملموسا في مجال نهب العقار و المتاجرة في مشاريع القطاع العمومي.