عين تموشنت: الحبس لمتهم ينشط ضمن عصابة منظمة وحجز 96 كلغ من “الزطلة”

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة عين تيموشنت بوضع المتهم الموقوف المدعو ” ج.م.أ” رهن الحبس المؤقت. على ذمة التحقيق، لارتكابه جناية الحيازة و النقل و الحصول على المخدرات قصد الوضع للبيع بطريقة غير مشروعة. من قبل جماعة إجرامية منظمة والقيام بطريقة غير مشروعة باستيراد المخدرات .

ويعدّ المتهم الموقوف أحد أفراد عصابة اجرامية منظمة مختصة في الاتجار غير شرعي.

كما مكنت عملية إيقاف المتهم من طرف فرقة مكافحة تهريب المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية عين تموشنت. من حجز كمية معتبرة من القنب الهندي يقدر وزنها ب96 كلغ.

وأفاد بيان لنيابة الجمهورية لذات المحكمة، اليوم الأحد، انه عملا ً بأحكام المادة 11 فقرة 03 من قانون الإجراءات الجزائية. يطلع وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تموشنت الرأي العام ،أنه في إطار مكافحة جرائم الاتجار في المخدرات و المؤثرات العقلية.

قامت فرقة مكافحة تهريب المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية عين تموشنت بتاريخ 23 مارس 2025 بحجز كمية من المخدرات من نوع القنب الهندي وزنها 96 كلغ مع توقيف المتهم فيه المسمى “ج.م.أ”. الذي تم تقديمه أمام نيابة الجمهورية ثم قاضي التحقيق بتاريخ 27 مارس 2025، ليـتم فتح تحقيق قضائي ضده .