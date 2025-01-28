عين تموشنت.. الحماية المدنية تتمكن من السيطرة على حريق فور اندلاعه بغابة بني صاف

تمكنت مصالح الحماية المدنية من السيطرة على حريق فور اندلاعه بغابة ببني صاف؛ أين تدخلت الوحدة الثانوية بني صاف مدعمة بالوحدة البحرية ووحدة القطاع سيدي بن عدة إضافة الة الوحدة الرئيسية من أجل حريق غابة بالمكان المسمى Ferfos المنحدر الغابي المقابل للمقر القديم لبلدية بني صاف، حيث تمت السيطرة عليه ومنعه من الانتشار وإخماده. اذ تم انقاذ 15 هكتار من الصنوبر الحلبي و كذا اشجار الكاليتوس إضافة الى 15800 متر مربع من الادغال. في حين اتى الحريق على 800 متر مربع من نبات الضرو .