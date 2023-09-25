عين تموشنت.. الدرك الوطني يطيح بشبكة دولية  لتنظيم رحلات “الحرقة”

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بولهاصة، التابعة للكتيبة الإقليمية للدرك الوطني ببني صاف بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بعين تموشنت من وضع حد لشبكة دولية خطيرة مختصة في تدبير و إعداد وتنظيم رحلات الهجرة الغير الشرعية عبر البحر نحو الدول الأوروبية.

وذلك انطلاقا من الشاطئ الصخري “الدار البيضاء” بشاطئ رشقون 2 ببلدية ولهاصة.

وجاءت العملية بفضل الاستغلال الجيد لمعلومات أمنية مؤكدة حيث أسفرت عن توقيف 11 شخصا من بينهم 7 من جنسية مغربية تتراوح أعمارهم ما بين 24 سنة و38 سنة.

مع حجز قارب نصف صلب سريع مزود بمحرك من نوع سوزوكي بقوة 200 حصان و كذا قارب نزهة مزود بمحرك من نوع ياماها بقوة 10 أحصنة و9 صفائح بنزين و مبلغ مالي يقدر بألف 1380 اورو بالعملة الأجنبية.

و26 مليون سنتيم بالعملة الوطنية، كما تم حجز جهاز الملاحة البحرية gps و3 صدريات للنجدة.

هذا وتحقق الفرقة في القضية وسيتم تقديم الأطراف أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بني صاف.