عين تموشنت: الدرك يحجز 4775 كيس شمة مصنعة بصفة غير شرعية

تمكنت عناصر فرقة الأبحاث للدرك الوطني بعين تموشنت من حجز كمية من مادة الشمة المصنعة بطريقة غير شرعية.

حيث جاءت العملية بناءا على معلومات واردة ذات الفرقة، مفادها قيام صاحب محل لبيع المواد التبغية الكائن بشارع عيسات ايدير ببلدية عين تموشنت ببيع مواد تبغية ” مادة الشمة” المقلدة. و كذا المفرقعات النارية.

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية و بموجب إذن بتفتيش المحل و لواحقه، تم تفتيش المحل. أين تم ضبط عدة أنواع من مادة الشمة ذات علامات تجارية مجهولة المصدر ومغشوشة ومقلدة و تقدر الكمية الإجمالية بـ 4775 كيس شمة من مختلف الأنواع. وكذا 498 علبة سجائر بدون فاتورة من مختلف الأنواع. وعلى الفور تم توقيف المشتبه فيه واقتياده إلى مقر الفرقة لمباشرة التحقيق معه.