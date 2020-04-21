عين تموشنت: الدرك يسترجع حوالي 30 راس من الغنم ويوقف شخصين

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بحمام بوحجر من توقيف شخصين بتهمة سرقة المواشي لأحد الموالين ببلدية شنتوف، مغتنمين فرصة تطبيق اجراءات الحجر الصحي المطبق بإقليـم الولاية.

العملية جاءت إثر شكوى من أحد الموالين حول مداهمة ضيعته، من طرف مجهولين و سرقة اغنامه، بعد ان قاموا بتكسير أبواب الزريبة.

على الفور تم التنقل الى عين المكان و القيام بالمعاينات اللازمة مع مباشرة التحري والتحقيق في القضية، أين تم الوصول الى المتورطين في القضية وهما في حالة تلبس، مع استرجاع جميع رؤوس الماشية كاملة.

الموقوفين ينحدرون من بلدية حمام بوحجر و هما مسبوقان قضائيا تتراوح أعمارهم بين 47 سنة و50 سنة.

اين تم تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة بتهمة تكوين جماعة أشرار و السرقة الموصوفة ، وعدم احترام الحجر الصحي وعدم تنفيذ القرارات والمراسيم والقوانين الصادرة من السلطة الإدارية.

واودعو الحبس بالمؤسسة العقابية بسيدي بن عدة.