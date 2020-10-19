عين تموشنت: الدرك يفكك شبكات وطنية مختصة في “الحرقة” ويوقف 36 “حراقا”

تمكنت عناصر الدرك الوطني بعين تموشنت خلال 48 ساعة الأخيرة من تفكيك عدة شبكات وطنية مختصة في تهريب البشر عبر البحر.

كما تم إحباط عدد من محاولات للهجرة غير الشرعية عبر قوارب الموت انطلاقا من شواطئ ولاية عين تموشنت.

ومكنت عمليات مختلفة من توقيف 36 شخصا ينحدرون من ولايات مختلفة كانوا بصدد الهجرة نحو اسبانيا.

ومن بين الموقوفين إمرأتان، كما تم حجز عدد من القوارب والمحركات ومركبات كانت تنقل المرشحين للهجرة.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد أطاحت عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لبوزجار بشبكتين مختصتين في الهجرة غير الشرعية.

وأوقفت في عملية أولى 7 أشخاص مرشحين للهجرة إنطلاقا من الشاطئ الأول لبوزجار يتراوح سنهم مابين 18 سنة و 35 سنة.

ومن ضمن الموقوفين 3 منظمين للرحلة مع حجز قارب نزهة مزود بمحرك بقوة 70 حصان بحري و4 صفائح من مادة البنزين.

وأسفرة عملية ثانية عن توقيف 3 أشخاص يتراوح سنهم ما بين 28 سنة إلى 30 سنة من بينهم منظم الرحلة.

كما تم حجز قارب صيد ومحرك بقوة 30 حصان بحري، وبوصلة ولوحتين الكترونيتين ودليل استعمال محرك وخيط تشغيل.

أما بالكتيبة الإقليمية للدرك الوطني ببني صاف تم إفشال رحلة هجرة غير شرعية عن طريق البحر انطلاقا من شاطئ مالوس.

كما تم تفكيك شبكة وطنية مختصة في تهريب المهاجرين غير الشرعيين من مختلف الولايات عن طريق البحر.

وأسفرت العملية عن توقيف 13 شخصا من بينهم امرأة مع حجز معدات الرحلة منها 3 مركبات.

حيث حجزت زورق مطاطي ومحركين بقوة 45 حصان و15 حصان،و16 صفيحة من البنزين بسعة 30 لتر.

بالإضافة إلى جهاز بوصلة وأجهزة اتصال وكذا مبلغ مالي من العملة الأجنبية يقدر بـ 300 اورو.

وفي عملية أخرى قامت بها عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لسيدي بن عدة بإحباط محاولة للهجرة غير الشرعية وتوقيف 13 شخصا.

ومن بين الموقوفين إمرأة تبلغ من العمر 63 سنة، مع حجز قارب نصف مطاطي ومحرك بقوة 30 حصان.

وقد يتم استكمال التحقيقات من طرف عناصر الفرق الإقليمية للدرك الوطني مع تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة.